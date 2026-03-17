大谷翔平がインスタグラムを更新野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退した。大谷翔平投手（ドジャース）は日本時間16日夜にインスタグラムを更新。掲載した写真が阪神ファンの間で歓喜を呼んでいる。大谷はベネズエラ戦で今大会3号となる先頭打者弾を放つなど、4試合で6安打3本塁打7打点、打率.462とチームを牽引したが奮