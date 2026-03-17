「バフィー ～恋する十字架～」続編制作が実現しないことを女優のサラ・ミシェル・ゲラーが明かした。サラが主役を続投、監督にはアカデミー賞受賞経歴を持つクロエ・ジャオを迎えて続編が制作されることが昨年に発表されていたが、放送局側がその企画を取りやめたという。 【写真】サラ・ミシェル・ゲラーが出演した「バフィー ～恋する十字架～」 サラはインスタグ