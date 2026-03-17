ゲームの説明文を与えると、AIがGodot Engine 4向けのゲームプロジェクトをほぼ一通り自動で組み立てる「Godogen」が公開されています。Godogenは設計の立案、アート生成、コード記述、実行中ゲームのスクリーンショット取得、見た目や挙動の不具合修正までを一連のパイプラインとして処理し、最終的に実際に動くGodot 4のプロジェクトを出力可能。生成物は2Dと3Dの両方に対応し、一般的なPCでも動かせるとのことです。htdt/godoge