１６日、空爆されたロイヤル・チューリップ・アル・ラシードホテル。（バグダッド＝新華社記者／段敏夫）【新華社バグダッド3月17日】イラクの首都バグダッドの厳重警備区域「グリーンゾーン」にあるロイヤル・チューリップ・アル・ラシードホテルが16日夜、空爆された。ホテル内には複数のアラブ諸国の在イラク大使館が置かれ、多くの国の外交使節と国際機関の駐イラクスタッフが駐在している。１６日、空爆されたロイヤル・チ