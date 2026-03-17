◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル）＝３月１７日、美浦トレセン昨年の中京記念を制したマピュース（牝４歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）が重賞を制したコースで巻き返しを図る。初のダート投入となった前走の根岸Ｓでも、猛者たちを相手に５着と掲示板を確保。選択肢の幅が広がる一戦となった。芝再投入となるが小島良助手は「中京は勝っているし、牝馬同士だし条件はい