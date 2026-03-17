１６日、北京地下鉄六里橋駅付近で、雄安新区から到着した通勤バスを降りる乗客。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京3月17日】中国で進められている京津冀（北京・天津・河北2市1省）地域の協調的発展を交通面から支える予約制通勤バスが16日、北京・雄安新区（河北）間の運行を開始した。スマホアプリ「微信（ウィーチャット）」の公式アカウントやミニプログラムから停車地点や時刻表を確認し、本人登録の上で乗車券