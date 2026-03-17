元フィギュア選手の高橋成美さん（３４）が、フィギュアスケートペアの関係性について語った。１６日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に出演。高橋さんは、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルに輝いた「りくりゅう」木原龍一の元パートナーだ。「チュートリアル」福田充徳は、「ああいうペア組んでたら、恋愛に発展していったりしないの？」と、男女ペア競技に関して素朴な