◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の育成３年目・平山功太内野手（２２）がまた打った。ヤクルト戦に「１番・中堅」で先発し、２点を追う５回の第３打席で左翼席に２試合連続となるソロをたたき込み、支配下昇格へ猛アピールした。先発の戸郷翔征投手（２５）は５回を５安打２失点にまとめ、２番手のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝も３回２／３を無失点と先発ローテ入りが期待され