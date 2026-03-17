１６日、出渠を待つ国産大型クルーズ船「愛達・花城号」。（上海＝新華社記者／丁汀）【新華社上海3月17日】中国で2隻目となる国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティー）」が20日、上海で建造ドックからの出渠（しゅっきょ）を予定している。5月末に最初の試験運航を行い、年末の引き渡しを見込む。総トン数は14万1900トンで、中国初の国産大型クルーズ船「愛達・魔都号（アドラ・マジックシティー）」か