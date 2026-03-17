◇プロ野球 オープン戦 巨人 3-2 ヤクルト(17日、東京ドーム)巨人のウィットリー投手が本拠地・東京ドーム初マウンドで3回2/3を無失点の好投を見せました。ウィットリー投手は加入1年目の助っ人外国人。前回登板の11日ソフトバンク戦は先発で1回5失点と苦しみました。リベンジのマウンドとなったこの日は、6回から2番手として登板。ヤクルトの4番・オスナ選手をレフトフライに打ち取るなど三者凡退に抑えます。7回にも2つの三振を