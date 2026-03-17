◇オープン戦巨人3―2ヤクルト（2026年3月17日東京D）巨人の新外国人右腕・ウィットリーが大変身した。17日のオープン戦、ヤクルト戦に1―2の6回から登板。9回2死までの3回2/3を投げ、1安打無失点、5奪三振の好投を見せた。前回登板の11日ソフトバンク戦では、先発で初回に大炎上。古巣対決となった秋広に満塁弾を浴びるなど、2安打3四死球で5点を失い、この回で降板していた。この日は一転、150キロ超の真っすぐを主