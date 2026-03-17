トランプ大統領は、日本を名指しで何度もホルムズ海峡の支援を呼びかけています。日本の対応が迫られる中、原油の高騰で、繁忙期の引っ越し業者でも影響が出ていました。■トランプ氏艦船派遣めぐり「願わくば…」が「要求」に変化日本時間17日、ホルムズ海峡への艦船派遣をめぐり、トランプ大統領の口からは何度も「日本」の名前が…。トランプ大統領「日本は石油の95％を（ホルムズ海峡経由で）輸入している。彼らに海峡に来て