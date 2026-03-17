俳優のつるの剛士（50）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。吹奏楽部ながら譜面が読めないことを告白した。部活SPとして、さまざまな部活動に取り組んできたメンバーが集結。つるのは中学・高校時代に吹奏楽部に所属。中学時代は「60人編成」の強豪校で部長を務め、コンクールで金賞をとったことを振り返った。しかし、「僕自身が譜面読めないんですよ」と激白。「今も音楽やっ