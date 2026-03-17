読売テレビの黒木千晶アナウンサー（32）が17日、同局の夕方の情報番組『かんさい情報ネットten.』（月〜金後3：50※関西ローカル）に出演し、同日をもって番組を卒業すると発表した。【写真】読売テレビ夕方の顔…中谷しのぶ＆黒木千晶アナら『ten.』レギュラー陣番組の終盤、黒木アナの入社前の映像をはじめ懐かしい映像が公開された。そのテロップには「黒木キャスターきょうでten.卒業」と表示された。スタジオで花