◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 ベネズエラ4-2イタリア(現地16日、アメリカ/マイアミ)イタリアが初回にみせた好守備について、WBC公式Xが「最優秀男優賞」とたたえました。初回、イタリアは先攻のベネズエラにマイケル・ガルシア選手のセーフティーバントで出塁を許し、続く3番のルイス・アラエス選手のライナーはセンターがつかみ2アウト。さらにイタリアは捕球した中堅手ヤーコブ・マーシー選手から1塁へ送球し、ダブ