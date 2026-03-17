元AKB48で女優の入山杏奈（30）が17日、自身のSNSで、新会社「Vilada（ビラーダ）」を設立し、代表取締役に就任したことを報告した。事業内容について「訪問看護事業を起点に、住み慣れた場所で、自分のペースで日常を大切に過ごせるよう、心と生活にそっと寄り添うケアを届けていきます」と説明している。入山は「一人ひとりが自分らしく歩んでいける社会をつくりたい。その思いを形にするため、このたび会社を立ち上げました