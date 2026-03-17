卓球の国内トップリーグ、Tリーグに所属する「金沢ポート」のシーズン報告会が16日、石川県金沢市で開かれ、今週末に迫ったプレーオフに向けて、決意を新たにしました。Tリーグ参入3年目で初のプレーオフ進出を決めた「金沢ポート」のシーズン報告会には、パートナー企業やファンおよそ50人が集まり、写真撮影を行うなど、選手らと交流を深めました。会場には卓球台も設置され、選手らと子どもたちが触れ合う姿も見られました。参