『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「弁護士が証言変えるよう“脅迫”別の事件の被告を通じ…」についてお伝えします。◇先月、日本テレビが直撃取材を行ったのは…──証人威迫に関与はあったのか？松本和英被告（78）「いやいやいや。威迫はしていない。東京地検に取り調べを受けている。それには答えられない」17日、証人威迫の罪で在宅起訴された松本和英被告（78）。職業は弁護士です。関係者によると