ガールズの１３０期の決勝は在校１位の小原乃亜（岩手）が最終ホームで落車のアクシデント。川上いちご（２６）＝千葉＝が最終２角からまくりで優勝をつかみ取った。１３０期２０人は１９日に卒業式を行い、２３日に選手登録。５月８日から各地で始まるルーキーシリーズでデビューする。小学校の先生から競輪選手に転職した川上が豪快なまくりで１着。１０６期の石井貴子以来となる千葉県勢から卒業記念クイーンが誕生した。「