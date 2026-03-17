西武とのオープン戦に先発し、6回無失点と好投した楽天・前田健＝ベルーナドーム楽天の前田健は持ち味を発揮し、6回を1安打無失点とした。無四球で6三振を奪うなど制球、球の切れはともに十分だった。西武の高橋光は球威のある球で4回を無失点。新人の岩城は1回を無失点で開幕1軍に向けアピールした。