ＤｅＮＡ前監督のアレックス・ラミレス氏の妻・美保さんが１７日までにＳＮＳを更新。娘の卒園式投稿が話題になっている。自身のインスタグラムに「娘の卒園式でした」と題し、卒園式の様子を投稿。「そつえんしき」の看板の前でラミレス氏と長女の３人で写るショットなどをアップした。さらに「３年前、まだ小さくて不安そうだった娘。この３年間で、見た目も中身も本当に大きく成長しました。たくさんの愛情で見守り、育