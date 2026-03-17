7回、右越えに3ランを放つソフトバンク・正木＝みずほペイペイドームソフトバンクの先発枠の大関は球を低めに集めて6回1/3を4安打1失点。七回に正木が3ラン、八回にはイヒネが2ランを放った。中日は大野が6回2/3を5安打3失点。一発を浴びた七回以外は盤石の投球で、状態の良さを示した。