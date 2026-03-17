◆オープン戦オリックス２―１広島（１７日・京セラドーム大阪）広島が３戦連続で１得点で敗れた。先発・森下は５回６安打２失点だった。立ち上がりは快調だったが、３回に暗転。先頭・野口に右前打を許すと、４連打で２失点した。今季は“火曜日の男”を務める見込み。今後は２軍戦でショートイニングの登板を挟み、開幕２カード目初戦の３１日・ヤクルト戦（神宮）に向かう見通しとなっている。打線はオリックス投手陣を