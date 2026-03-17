日本競輪選手養成所の第129回生70人（1人不参加）と第130回生20人の卒業記念レース2日目が17日、伊東温泉競輪場で行われた。“神山チルドレン1期生”となる今回生の男子は在所1位の沢田桂太郎（28＝大分）、女子は在所2位の川上いちご（26＝千葉）が優勝した。卒業式は19日に行われ、選手登録後に5月から行われるルーキーシリーズでプロデビューする。一年の成果を川上いちごが旬の時期に収穫した。最終Hで在所1位の小原乃亜が