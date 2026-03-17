農林水産省が１７日に発表した３月の食品価格動向調査で、鶏卵（サイズ混合・１０個入り）の全国平均小売価格が税込み３０９円となり、現在の調査方法となった２０１２年５月以降で最高値となった。今月９〜１１日に全国４７０店舗を対象に調査した。３月の鶏卵価格は過去５年の同時期の平均と比べ２２％高い水準となった。これまでの最高値は今年２月と昨年１２月の３０８円だった。昨季に流行した高病原性鳥インフルエンザ