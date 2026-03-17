１２９期の決勝は在校１位の沢田桂太郎（２８）＝大分＝が最終ホームからロングまくりを決めて優勝。大分県勢４人目の卒記チャンプに輝いた。在校１位の沢田が力でねじ伏せるロングまくりを敢行して１着。大分県勢としては１２期の小峯洋一、３５期の松田隆文、９２期の寺田信彦以来４人目の卒業記念チャンピオンが誕生した。「閉じ込められそうになったので全力でいきました。３連勝で勝ち上がった伊藤（京介）候補生が『完全