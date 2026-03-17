スペシャルゲストとしてイベントに出演するＡＫＢ４８の千葉さん（左）ら（球団提供）４月７、８日の中日戦（横浜）と同１０日の広島戦（同）で開催するイベント「Ｂｅ☆ｃｏｍｅＭａｔｅｓＧＡＭＥ」第２戦のスペシャルゲストとして、アイドルグループ「ＡＫＢ４８」メンバーの千葉恵里さん、佐藤綺星さんら４人が参加する。横浜市出身の千葉さんがセレモニアルピッチを務める。他のメンバーもイニング間や試合後の各種イ