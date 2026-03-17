日向坂46鶴崎仁香（つるさき・にこ＝21）が17日、自身の公式ブログを更新し、現役早大生であることを公表した。現在3年生という。前日16日、テレビ朝日系「クイズプレゼンバラエティーQさま！！」のスペシャルに出演し、早大に通っていることを明かしていた。ブログでは「Qさま！！」出演を報告し感謝をつづった上で、「そして、今日は皆様に一つ大切なご報告があります」と切り出した。「番組でもお話させていただいた通り、私