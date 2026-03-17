【モデルプレス＝2026/03/17】17日、都内にて俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）のファンイベント「裏切り者サミット」が開催され、事前囲み取材に、鈴木、戸田恵梨香、King ＆ Prince永瀬廉が出席。戸田が最終章を迎えた現在の心境を語った。＜以下、第8話までネタバレあり＞【写真】「リブート」“一人二役”吹き替え俳優が鈴木亮平そっくり◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着