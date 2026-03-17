長野県伊那市に住む70代の女性が警察官や検察官を名乗る相手から6750万円をだまし取られる詐欺被害にあっていたことが17日、わかりました。複数回に渡り、現金を自宅敷地内に置いていたということです。詐欺の被害にあったのは、伊那市に住む70代の女性です。去年2月中旬、警察官や検察官を名乗る相手から電話があり、「あなたの口座のお金は犯罪に関わるお金かもしれませんから調べる必要があります」「口座のお金を全て下ろして