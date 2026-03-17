俳優の戸田恵梨香が１７日、都内で行われたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜、後９・００）のトークイベントに出席した。最終章に突入する物語を盛り上げるべく、共演の鈴木亮平、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ・永瀬廉とトークを繰り広げた。妻殺しの罪を着せられた善良なパティシエの早瀬陸（鈴木）が自らの潔白を証明するため、悪徳刑事・儀堂に顔を変える＝リブート（再起動）を決意するサスペンス。１５日放送の第８話で戸田