NISAをやっている20代の月の平均投資額は「3万4432円」です。今、20代の人が投資に回す金額が増加傾向にあり、「NISA貧乏」という言葉も生まれています。【写真で見る】「NISA貧乏」の言葉に「ショックを受けた」と話す片山さつき大臣投資を優先するあまり「NISA貧乏」も3月10日の国会でこんな言葉が…国民民主党田中健 議員「大臣、“NISA貧乏”という言葉、お聞きになったことありますでしょうか」「NISA貧乏」とは、将来