外資系のメットライフ生命保険の社員が、出向先の代理店などから数千件の内部情報を無断で持ち出していた疑いがあることが分かった。生命保険業界では同様の問題が相次いで発覚しているが、持ち出し件数は業界最多になる可能性がある。メットライフ生命の広報担当者は読売新聞の取材に対し、調査を行っていることを認め、「出向先との確認作業も行っている。調査結果が出たらすぐに発表する」とコメントした。生保業界では、