俳優の鈴木亮平が１７日、都内で、主演を務めるＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜、後９・００）のトークイベントを行った。放送直後にＳＮＳで考察合戦が巻き起こっているが、最終章に突入した今作について「友人から『こうなんでしょ？』って答えに困る質問がいっぱい来て、何度『どうかな』と言ったか」と反響の大きさを語った。鈴木は善良なパティシエと悪徳刑事を一人二役で演じわけ、話題を集めている。マニアックな演