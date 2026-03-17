中東情勢の緊迫化を受け、トランプ大統領は、日本に自衛隊の船の派遣など協力を求めています。【写真で見る】日本を名指しトランプ大統領のSNSでの発言19日の日米首脳会談を控える中、日本政府内では、どのような検討がおこなわれているのでしょうか。トランプ大統領日本を名指しで自衛隊の船の派遣要求高柳光希キャスター：日本時間19日に予定されている日米首脳会談。中東情勢が緊迫化する中で、日本はアメリカに対してどの