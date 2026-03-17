浙江省では、義烏市にある世界最大規模の日用雑貨などの商品集積地「義烏国際商貿城」の爆発的な人気が続いており、世界中のバイヤーが新しい商品を求めて続々と同市を訪れている。実用的で優れた商品から最先端のテクノロジー商品に至るまで、ここには何でもそろっている。210万種類の商品が続々登場、世界中のバイヤーが集まる義烏実用性と目新しさ、これが義烏が世界中から注目を集める「核心の秘密」だ。事業者の傅妙玲（フー