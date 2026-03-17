老後破産しないためには、金利とどのように向き合えばよいのでしょうか。元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。金利の基本を知る金利とは、金融機関でお金を預けたときに受け取る利息の割合のことや、お金を借りるときのコストを指します。ここでは、資産運用における金利に焦点を当てて考えてみます。金融機関で提示される金利には、大きく分けて固定金利と変動金利の2つがあります。固定金利は、預入期間の最初から最後まで金