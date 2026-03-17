北京市内の亦荘でこのほど、世界初のインテリジェンス療養ロボットを配備した高齢者介助ステーションが正式運営を始めました。この介助ステーションでは40種以上のインテリジェンスロボットを融合させ、科学技術と高齢者向けサービスの高度な融合を実現しました。その中核は基礎サービス、ロボット応用、高齢者向け改修の3点です。北京市の亦荘にあるこの高齢者介助ステーションは使用面積が約1100平方メートルで、うち厨房食堂エ