食費や日用品の節約に欠かせないクーポンアプリ。飲食店やコンビニ、ドラッグストアなど各社が趣向を凝らしたアプリを展開していますが、実際に多くのユーザーが日常的に活用しているのはどのサービスなのでしょうか。今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うクーポンアプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが、それぞれのア