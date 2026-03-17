Image: Raymond Wong / Gizmodo US スピーカーの音が何気にめっちゃいいですね。Appleが先日、新しいディスプレイを発表しました。「Studio Display」と「Studio Display XDR」の2モデルで、ともに画面サイズは27インチ。目玉はStudio Display XDRです。Appleの従来のプロ向けディスプレイだったPro Display XDRを置き換える形で登場し、120Hzのリフレッシュレートに対応。価格は約73万円が