Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2のプライズ商品が、3月3週から、全国のアミューズメント施設で順次展開される。【写真】一緒にお出かけしたい「ボールチェーン付きぬいぐるみ」も！展開プライズ一覧■3月3週より連続登場今回登場するのは、Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』シーズン2をモチーフにしたアミューズメント専用景品。3月3週からは、幅約30cmとインパクト大な「宝箱ぬいぐるみXL 〜season2〜」全