県教育委員会は１７日、未成年の中高生とわいせつな行為をしたとして、３０代の女性教員を含む教員３人を懲戒免職にしたと発表しました。 県教委が１７日付けで懲戒免職にしたのは、県立の中高一貫校の男性教員（４５）と、東毛地域の県立高校に勤務する女性教員（３０代）、そして、太田市の市立小学校の男性教員（２６）です。 県教委によりますと、東毛地域に勤務する女性教員（３０代）は、去年１０月から１１月にかけて勤務