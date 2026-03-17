＜大相撲三月場所＞◇十日目◇17日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】ファンが驚愕した小兵力士の“極太”脚かつて「天才相撲少年」として注目を集めた若手力士の劇的な肉体進化に、ファンの熱視線が注がれた。160センチ台と小柄ながら、鍛え上げられた“極太”の太ももファン驚愕。「身体大きくなってる」「太もも凄い」と驚嘆の声が上がった。注目を集めたのは、序二段九十三枚目・康誠（秀ノ山）。小学生時代に“天才相撲