◆第４０回フラワーＣ・Ｇ３（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝１７日、栗東トレセン未完だからこそ底知れない。エアビーアゲイル（牝３歳、栗東・辻野泰之厩舎、父シスキン）は前走の平場（３歳１勝クラス）２着から２か月半ぶりの実戦。成長を促したローテだったが、辻野調教師は「線が細いし、まだ成長途上で芯が入っていない感じ。２０〜３０キロ増えてもいいフレームなんですが」と冷静に分析する。その言