昨年１０月に両股関節の手術を受けリハビリ中の巨人の吉川尚輝内野手（３１）が１７日、術後初めて二塁の位置に就いてノックを受けた。「初めてノック受けたわりには動けた。（二塁からの景色を見て）グラウンドで受けられたことはよかった」と笑顔で振り返った。フリー打撃ではフェンス直撃の打球を放つなど、快音を連発。１２日にはライブＢＰで安打性の当たりも放っていた。「打つ方は実戦も完璧に行けるまで近づいてきてい