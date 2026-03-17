元日本ハムの杉谷拳士氏が１７日、ＳＮＳを更新。マイアミでの再会ショットを投稿し、話題になっている。自身のインスタグラムに「マイアミで、元埼玉西武ライオンズのエルネスト・メヒアと再会」とメヒア氏との再会を明かした。続けて「一緒にプレーしたことはないけれど、同じグラウンドで同じ時間を過ごした仲」とつづり、「久しぶりに会ったのに、しっかり覚えていてくれて笑顔でハグしてくれたのがめちゃくちゃ嬉しかった