◇大相撲春場所１０日目（１７日、エディオンアリーナ大阪）西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）は東前頭５枚目・阿炎（錣山）に押し倒され、６敗目を喫した。立ち合いで低く当たったが、阿炎のもろ手を受けてよろめき、足を滑らすような形になり、土俵に右膝を着いた。右足首をひねったのか、気にする様子も見せて支度部屋に戻ったが、「歩けるので大丈夫です」と強調した。今場所は前日９日目の若隆景（荒汐）戦でも足を滑ら