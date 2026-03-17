アーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）のひと言が、決勝前夜の米球界に妙な熱を生んでいる。ヤンキース専門メディア「ピンストライプ・ネーション」は、米国代表の主将を務めるジャッジが１６日（日本時間１７日）のＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国戦（ローンデポ・パーク）後、マイアミの熱狂について「ワールドシリーズよりもすごかった」と語ったことで、ヤンキース周辺にも波紋が広がっていると報じた。米国は同日の準