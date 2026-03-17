愛知県長久手市の県道で17日午後、車2台が正面衝突する事故がありました。警察と消防によりますと、17日午後1時20分頃、長久手市岩作床寒の県道6号線の交差点で、「車2台が絡む事故」と119番通報がありました。交差点を東の方向に左折しようとした乗用車が誤って西向きの車線に入って逆走し、右折レーン上にいた軽自動車と衝突したとみられています。この事故で、50歳の男性と33歳の女性の2人が救急搬送されましたが