空き家に入り、盗みを繰り返したとされる窃盗グループの初公判が17日、鹿児島地裁で開かれました。高校の同級生や職場の同僚同士で犯行に及んだとみられています。 邸宅侵入や窃盗などの罪に問われているのは、鹿児島市の解体作業員・山下瑠星被告(22)、鹿児島市のとび職・徳永海斗被告(21)、ほかに21歳から38歳の男、あわせて7人です。 起訴状によりますと、7人は3つのグループに分かれて去年10月から12月にかけて